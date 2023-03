Coppia vince 204 milioni di euro alla lotteria, poi scopre un errore nel biglietto: ecco cosa è successo e come evitare la beffa

Rachel Kennedy e Liam McCrohan sono rimasti sconvolti quando hanno capito di aver perso 182 milioni di sterline (204.635.340 milioni di euro, ndr.) alla lotteria nazionale. La coppia che pensava di aver appena vinto il jackpot dell'EuroMillions è rimasta «col cuore spezzato» dopo aver perso il premio a causa di un problema tecnico.

Rachel Kennedy, 19 anni, e Liam McCrohan, 21 anni, dell'Hertfordshire, hanno giocato per cinque settimane di fila fino a quando i numeri vincenti non sono stati sorteggiati. Quando Rachel ha ricevuto la notifica «Winning Match» dall'app della National Lottery, lei e il suo ragazzo hanno creduto di aver vinto la lotteria.





Rachel racconta: «Ho chiamato il mio ragazzo Liam e mia madre nella stanza e nemmeno loro ci credevano». La ragazza ha chiamato per controllare i numeri e l'entusiasmo si è rapidamente trasformato in delusione quando hanno scoperto che il pagamento del biglietto di Rachel non era stato effettuato perché non aveva abbastanza soldi sul suo conto.

«Ero al settimo cielo quando ho pensato di aver vinto, ma quando ho scoperto che non era così, Liam era più arrabbiato di me». spiega Rachel. Liam era più deluso di Liam e ha iniziato a sognare come avrebbero speso i soldi.





