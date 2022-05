Giovedì 26 Maggio 2022, 09:00 - Ultimo aggiornamento: 09:46

Scaraventati a terra vasi di fiori, piante, sedie e arredi di locali pubblici. Raid notturno in vicolo Cittadella, nel cuore della città di Sora. Un ignobile atto vandalico è stato messo a segno la scorsa notte nel rione di Canceglie, lungo la via che è considerata a ragione la più bella della città, quella in cui sorgono le botteghe storiche, dove lavorano artisti e pittori, dove sorgono palazzi antichi e locali caratteristici. Una strada che da qualche anno è stata chiusa al transito dei veicoli proprio per incentivare il passeggio e dove vengono realizzate tante iniziative culturali.

Comprendere le motivazioni alla base di un gesto simile è praticamente impossibile ma sicuramente hanno suscitato sdegno e rabbia le fotografie postate dai gestori del locale Sciuscià, che sorge di fronte la casa natale di Vittorio De Sica. Nessuno ha visto niente eppure alle prime ore del mattino lo spettacolo era sotto gli occhi di molti con vasi rotti, terra ovunque e fiori distrutti. Solo pochi giorni fa era stata realizzata una bella iniziativa organizzata dal Comune di Sora e dal comitato Sorantica - peraltro dopo due anni di stop - e dal titolo Balconi e Vicoli in Fiore 2022. Erano stati proprio i fiori, con la loro straordinaria capacità di rallegrare e abbellire, i veri protagonisti dell'evento che si è tenuto l'8 maggio nei suggestivi vicoli del centro storico di Sora.

L'APPELLO

«Stiamo facendo sforzi per migliorare la pulizia della città insieme al sindaco ed all'amministrazione. Cittadini aiutateci», così Francesca Di Vito, consigliere comunale di maggioranza, che non ha esitato in questi giorni ad incoraggiare i sorani affinché contribuiscano a migliorare l' immagine della città rendendola più accogliente e decorosa, anche nei dettagli. «La collaborazione dei cittadini aggiunge la Di Vito è fondamentale per raggiungere buoni, a tratti ottimi livelli di pulizia ed ordine. Noi ce la stiamo mettendo tutta. E tutti beneficeranno di una città migliore. Collaborare accresce il senso civico generale e rende la città più bella». Ed ecco che ieri notte la risposta di qualche imbecille non è tardata ad arrivare. Forse si è trattato di qualche ubriaco o forse di una bravata: in qualsiasi caso il risultato è sconfortante.

«Noi ci stiamo provando in tutti modi -ha commentato una residente -ma davvero siamo senza parole ci cadono le braccia.mi auguro che ci siano delle telecamere che abbiano ripreso qualcosa e così chi ha commesso un gesto del genere, senza motivo, pagherà per ciò che ha fatto». Quanto accaduto è stato segnalato anche alle forze dell'ordine che hanno avviato tutti gli accertamenti. Tanta solidarietà è stata espressa da molte persone ai gestori del locale Sciuscià, ragazzi pieni di idee e voglia di fare che da anni si impegnano per rivitalizzare il centro storico e per attirare gente anche nel ricordo della straordinaria figura del regista Vittorio De Sica che in quei vicoli è nato. Si aggiunge che nel vicino Lungoliri sono state fatte sparire le viole piantate nei giorni scorsi dagli operai del comune e alcuni giorni fa delle fioriere, sul ponte Nuvolari distante solo pochi metri da vicolo Cittadella, sono state gettate nel fiume. Si auspicano maggiori controlli e soprattutto sanzioni severe ma ancor di più cresce la speranza dei residenti che al più presto vengano finalmente installate le telecamere di videosorveglianza in tutto il centro storico, sempre più in balia di vandali e malintenzionati.