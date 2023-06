Klimt, “La Dama con il Ventaglio” all'asta per 76 milioni di euro: potrebbe battere il record europeo

L'ultimo ritratto del pittore australiano Gustav Klimt verrà messo all'asta all'asta il prossimo 27 giugno, a Londra, e potrebbe stabilire un record europeo: questo perchè il suo valore stimato è di 65 milioni di sterline (quasi 76 milioni di euro). Una cifra speculare a quella dell'attuale record di prezzo più alto mai raggiunto da un'opera d'arte durante un'asta europea.

La futura vendita del ritratto di Klimt è stata annunciata oggi dalla casa d'aste britannica Sotheby's. La stessa che nel 2010 aveva stabilito il precedente record mettendo all'asta il «Walking Man I» dello scultore italiano Alberto Giacometti.

L'opera che potrebbe battere il primato in vigore è "La Dama con il Ventaglio" (Dame mit Facher), ultimo capolavoro del simbolista austriaco: era stato iniziato nel 1917, salvo poi rimanere fissato sul cavalletto del suo atelier, quando l'artista è morto inaspettatamente a 55 anni, nel febbraio 1918, all'apice del suo splendore artistico.

L'identità della donna ritratta, invece, è andata perduta.

«Molte di queste opere, tra cui i suoi famosi ritratti, sono state commissionate - ha dichiarato Helena Newman, rappresentante di Sotheby's - Questo, tuttavia, è qualcosa di completamente diverso: un tour de force tecnico, pieno di sperimentazioni che superano i limiti, oltre che un'accorata ode alla bellezza assoluta».

La storia del ritratto

Dopo la morte di Klimt il dipinto fu acquistato dall'industriale viennese Erwin Böhler. La sua famiglia, amica e mecenate del simbolista australiano, comprendeva anche il fratello Heinrich e il cugino Hans. Da Erwin l'opera passò proprio al fratello Heinrich. Morto quest'ultimo, fu ereditata dalla moglie Mabel. Nel 1967 il dipinto si trovava nella collezione di Rudolf Leopold, noto per aver acquistato un ampio gruppo di opere proprio da Mabel Böhler nel 1952.



"La Dama con il Ventaglio" era già stata battuta all'asta trent'anni fa, nel 1994, quando è stata acquistata dalla famiglia dell'attuale proprietario. Di recente, il ritratto è statoil pezzo grosso di un'importante mostra al Belvedere di Vienna, dove è stato riunito e

presentato insieme agli altri grandi capolavori "tardivi" di Klimt.

Un'esposizione inedita

La prossima esposizione del dipinto nelle gallerie di Sotheby's New Bond Street, in programma alla fine di questo mese, segnerà un momento cruciale per i fan londinesi dell'artista: saranno ben tre, infatti, i ritratti di Klimt contemporaneamente messi in mostra nella capitale. Non era mai accaduto prima. Oltre a "La Dama con il Ventaglio", Gli altri ritratti esposti saranno l'"Hermine Gallia" del 1904 e "Adele Bloch Bauer II" del

1912, attualmente custoditi alla National Gallery di Londra.