Canali di dialogo Iran-Usa: «Teheran non vuole un allargamento del conflitto ma basta bombardare»

L'Iran ha assicurato gli Stati Uniti che non vuole estendere la guerra tra Israele e Hamas. Tuttavia Teheran ha lanciato messaggio molto chiari alla Casa Bianca sul fatto che se non si fermeranno i bombardamenti israeliani a Gaza il conflitto regionale potrebbe diventare inevitabile. A confermare che dietro le quinte i contatti tra la Casa Bianca e il regime degli Ayatollah vanno avanti è il ministro degli esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian che in un'intervista al Financial Times, pur escludendo la possibilità di colloqui diretti tra i due nemici, spiega che «negli ultimi 40 giorni, sono stati scambiati messaggi attraverso l'ambasciata svizzera a Teheran».

«In risposta agli Stati Uniti» ha aggiunto, «abbiamo ribadito che l'Iran non vuole che la guerra si diffonda.

A causa dell'approccio adottato dagli Stati Uniti e da Israele nella regione, se i crimini contro il popolo di Gaza e della Cisgiordania non verranno fermati, allora si potrebbe considerare qualsiasi possibilità e un conflitto più ampio potrebbe rivelarsi inevitabile».

L'Iran anche se di fatto è il principale sostenitore dei terroristi islamici anti-israeliani nella regione – da Hamas a Hezbollah – di fatto non era stato informato del devastante attacco del 7 ottobre. Da quel giorno il ministro degli Esteri iraniano ha visitato diversi paesi limitrofi toccando Iraq, Siria, Libano, Turchia, Qatar e Arabia Saudita. Ha anche incontrato il capo di Hamas, Ismail Haniyeh a Doha e il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah.

L'Iran ha chiesto un immediato cessate il fuoco a Gaza anche se diversi gli analisti iraniani a Teheran, secondo il Financial Times, hanno notato di quanto la guerra abbia già creato una serie di opportunità diplomatiche per il paese, contribuendo a ridurre il suo isolamento all'estero.



