L'ambasciatore di Israele Erdan mostra foto di Masha durante il discorso di Raisi all'Onu

EMBED





(Agenzia Vista) Usa, 20 settembre 2023 L'ambasciatore di Israele all'ONU, Gilad Erdan, mostra una foto di MahsaAmini durante il discorso del Presidente iraniano Ebrahim Raisi all'Onu. La tragica morte di Amini in custodia per aver rifiutato di indossare il velo ha scatenato grandi proteste in Iran. Fonte video: Twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it