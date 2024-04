Iran Israele, droni come missili da crociera: la nuova minaccia da Tel Aviv a Kiev

L'attacco contro Israele si è materializzato con centinaia di droni e 150 missili lanciati in due tranche. Sono armi conosciute e con cui l'Europa ha già familiarizzato per via della guerra in Ucraina: i droni Shahed 136 usati dalla Russia contro l'Ucraina sono di marca iraniana.

Iran Israele, la guerra dei droni minaccia anche l'Europa

L'Iran ha investito nei droni fin dagli anni Ottanta. Ha investito nei droni, noti anche come veicoli aerei senza pilota (UAV) o velivoli a pilotaggio remoto, fin dalla guerra con l'Iraq, perché quest'ultimo aveva sistemi di difesa aerea migliori e disponeva anche di velivoli acquistati dai sovietici. Al contrario, gli iraniani volavano con aerei che il regime dello Scià aveva acquistato dagli Stati Uniti, ma questi velivoli non sempre disponevano di pezzi di ricambio o di piloti sufficientemente addestrati.

Ci sono aziende statali predisposte alla produzione di droni. Tra queste, la famiglia di droni Shahed e l'Ababil. L'Iran ha modellato questi droni sui tipi di droni che vedeva usare da altri Paesi, come il Predator statunitense o l'Hermes israeliano. Col tempo l'Iran si è reso conto che i suoi droni non potevano essere utlizzati solo per la sorveglianza ma dovevano trasformarsi in una forza aerea immediata. Nell'ultimo decennio l'Iran ha incrementato il suo programma di droni in modo esponenziale. Ha iniziato a investire in semplici droni kamikaze e questo ha portato alla creazione dello Shahed 136. Lo Shahed 136 ha un design relativamente semplice, circa 3,5 metri di lunghezza e 2,5 metri di larghezza, con una testata di 40 kg. Ha un design ad ala delta che può renderlo più difficile da rilevare da alcuni radar. Tuttavia, ciò che lo rende vincente è che è facile da produrre e l'Iran ha avuto successo nell'esportarlo.

Iran attacca Israele: le immagini dei droni nei cieli

Alla fine del 2020, l'Iran ha trasferito nello Yemen i droni del tipo Shahed 136. Gli Houthi avevano già utilizzato numerosi tipi di droni, spesso progettati e consigliati dall'Iran. Inoltre, l'Iran ha già esportato suoi droni a Hezbollah in Libano e in Iraq e Siria.

Ad esempio, fa notare il Jerusalem Post, nel febbraio 2018 l'Iran ha lanciato un drone contro Israele dalla base siriana T-4 vicino a Palmira. L'Iran ha anche usato i droni per attaccare l'impianto di Abqaiq dell'Arabia Saudita nel 2019.

Oltre agli Shaded, utilizzati in Ucraina, la Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company produce anche i Karrar. Progettato per missioni di attacco e ricognizione, il drone è stato introdotto per la prima volta nel 2010 per l'esercito iraniano. I droni Karrar sono utilizzati principalmente come droni da puntamento per i sistemi di difesa aerea, piuttosto che come attaccanti offensivi.

I nuovi droni Karrar sono stati introdotti nell'esercito iraniano nel dicembre 2023 e integrati nei sistemi di difesa aerea del Paese lungo tutte le regioni di confine, consentendo l'intercettazione e l'eliminazione delle minacce aeree a costi ridotti rispetto ai jet da combattimento con equipaggio. Il drone Karrar è dotato di un missile termico in grado di raggiungere obiettivi fino a 8 km di distanza. Il drone ha un raggio d'azione di 1.000 km, una velocità di 900 km/h, una capacità di carico utile di 500 kg e un'altitudine massima operativa compresa tra 7,5 e 12 km.

Il drone Karrar può condurre attacchi aria-terra ed essere impiegato in missioni suicide, funzionando di fatto come un missile da crociera. Inoltre, il drone vanta una serie di capacità, tra cui la capacità di trasportare e dispiegare bombe per distruggere gli obiettivi, nonché la capacità di volare ad alta velocità su lunghe distanze. Il drone Karrar aggiornato ha dimostrato la sua capacità di dispiegare con precisione bombe da 500 libbre su obiettivi a terra durante le esercitazioni militari.

Droni, minaccia anche per l'Europa

I droni iraniani sono ora una minaccia importante non solo per il Medio Oriente, ma anche per l'Europa, poiché la Russia possiede droni iraniani. Inoltre, l'Iran ha utilizzato i droni per attaccare la regione del Kurdistan in Iraq e per colpire le forze statunitensi in Iraq e Siria.

Secondo il Washington Post, un drone iraniano ha colpito un "hangar della CIA" all'aeroporto internazionale di Erbil, parte di una struttura statunitense nell'aeroporto della regione del Kurdistan. Il programma dei droni iraniani è diventato una minaccia crescente e in rapido aumento. Il fatto che l'Iran abbia deciso di usare i droni per colpire Israele dimostra che l'Iran ritiene che questo sia ormai lo strumento di attacco più adatto.

Negli ultimi anni, l'Iran ha usato i droni anche per attaccare navi commerciali e i suoi proxy, come gli Houthi nello Yemen, hanno preso di mira Eilat usando i droni. Si ritiene che anche Hezbollah in Libano possieda migliaia di droni. Le milizie sostenute dall'Iran in Iraq e Siria hanno preso di mira Israele con i droni negli ultimi mesi.