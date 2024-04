Iran Israele, attacco con i droni e l'uso delle milizie proxy: chi sono e cosa sappiamo

Scontro Iran Israele: lancio di droni e missili. È arrivato l'attacco che l'Iran aveva promesso contro Israele a cui attribuisce la responsabilità del raid aereo sul consolato iraniano a Damasco, in Siria, lo scorso 1° aprile. La risposta era stata definita «controllata», «calibrata» e «non provocatoria» nei confronti degli Stati Uniti. L'Iran può disporre di armi e milizie, cioè quei «proxy regionali utili a lanciare una serie di attacchi contro Israele», riportano i media citando fonti dell'intelligence. I "proxy" sono milizie, gruppi ribelli, o altre entità non statali che fanno parte dell'Asse della Resistenza e che agiscono su mandato dell'Iran. Sono dislocate in Yemen, Siria, Iraq e Libano. Perciò anche da questi Paesi potrebbe arrivare l'attacco.