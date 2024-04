Iran contro Israele, l'attacco imminente ma calibrato e l'uso delle milizie proxy: cosa sappiamo

Scontro Iran Israele: sono ormai giorni che ci si chiede con angoscia quale sarà la vendetta della Repubblica islamica contro lo Stato Ebraico. Sappiamo che sarà imminente e, attraverso quello che riportano i media che citano fonti di intelligence, che l'Iran ha promesso una risposta, un attacco contro Israele a cui attribuisce la responsabilità del raid aereo che ha colpito e raso al suolo il consolato iraniano a Damasco, in Siria, lo scorso 1° aprile. Sappiamo che potrebbe essere una risposta che non dovrebbe innescare un'escalation maggiore, cioè che sarà «controllata», «calibrata» e «non provocatoria» nei confronti degli Stati Uniti a cui viene esplicitamente chiesto di rimanere fuori dallo scontro. Gli analisti e i funzionari dell'intelligence americana pensano che verranno colpiti diversi obiettivi all'interno di Israele ma non indicano quale forma assumerà l'attacco, quali tipi di obiettivi saranno coinvolti e la tempistica precisa. Si parla di un'operazione con droni e missili ma al momento sono solo speculazioni: non c'è certezza. Gli Stati Uniti hanno forze militari in diversi punti del Medio Oriente, ma è probabile che l'Iran non le prenderà di mira, per evitare di scatenare un conflitto diretto con gli Stati Uniti. Viene riportato inoltre che c'è lintenzione di «usare proxy regionali per lanciare una serie di attacchi contro Israele». I "proxy" sono milizie, gruppi ribelli, o altre entità non statali che fanno parte dell'Asse della Resistenza e che agiscono su mandato dell'Iran. Sono dislocate in Yemen, Siria, Iraq e Libano. Perciò anche da questi Paesi potrebbe arrivare l'attacco contro Israele.