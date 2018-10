When I am Westfield something always happens... Someone fell from the 2nd/3rd floor. pic.twitter.com/lJCXickyZF — Daniel Iqbal (@Daniel_Iqbal) 17 ottobre 2018



#Westfield #stratford partially closed due to a customer falling from an upper floor landing on a fellow shopper. pic.twitter.com/EBmod31EVC — Moli (@Moliblog) 17 ottobre 2018

Ultimo aggiornamento: 19:46

Brutto incidente in undi Stratford, nella periferia di Londra, dove nel pomeriggio un uomo è precipitato dal piano superiore colpendo in pieno una donna. Grande spavento fra i clienti, che hanno assistito impotenti all'orribile scena. Sul posto sono giunte immediatamente due ambulanze, ma le condizioni delle due vittime non sono ancora state rese note. Molti curiosi hanno scattato foto e girato video, condividendo sui social l'incidente. Il centro commerciale è stato chiuso.