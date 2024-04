Happio: la riqualificazione del centro commerciale “urbano”

Un centro commerciale integrato nel quartiere e nel tessuto della città, pronto a rispondere ai bisogni della comunità e a offrire servizi che rendano gli acquisti più semplici. È Happio, hub per lo shopping di via Appia Nuova, a Roma, all’altezza della stazione della metro di Furio Camillo, dove prenderà piede un profondo processo di riqualificazione per rinnovarsi e riscoprirsi come una vera e propria nuova piazza del quartiere, eccezionalmente sviluppata su tre piani.



La riqualificazione di Happio

Il progetto di riqualificazione urbana avviato nel 2015 si concluderà nei prossimi mesi con il trasferimento all’interno del centro polifunzionale che ospita il centro commerciale del mercato dell’Alberone: già oggi, però, Happio offre ai cittadini la possibilità di usufruire quotidianamente di nuovi negozi che rispondono alle loro esigenze, all’interno di una struttura “aperta”, accessibile, raggiungibile e dalla spiccata connotazione urbana e dalle caratteristiche differenti dai grandi centri commerciali di periferia. Happio è, infatti, un luogo perfettamente integrato nella città. Ci si ritrova tra i suoi negozi e ristoranti semplicemente camminando per le vie del quartiere, all’interno del quale occupa una posizione centrale. Happio gode di oltre 200 posti auto ma è progettato per essere vissuto a pieno dai cittadini durante le loro passeggiate.



Incontrare le esigenze dei cittadini

Sviluppato su 12mila metri quadri, il centro ospita oggi oltre 30 negozi: alcuni erano già presenti prima dell’attività di rinnovamento, altri vi si sono aggiunti dopo uno studio volto proprio ad accontentare nel miglior modo possibile le necessità della comunità.



L’inserimento dei nuovi esercizi commerciali è stato, infatti, realizzato solo dopo un’attenta attività di indagine in loco riguardante i bisogni dei cittadini dell’area di Furio Camillo. L’offerta si è arricchita di nuovi operatori Nazionali e Internazionali. La comunità, per esempio, aveva manifestato la necessità della presenza di un petshop, una richiesta soddisfatta con l’approdo de L’Isola dei Tesori; oppure il bisogno di un negozio di prodotti di qualità per la persona, e allora ecco l’apertura di Tigotà, o la richiesta di abbigliamento bambino e prodotti per ragazzi sono soddisfatti da MINISO e a breve da PEPCO. Mentre altri brand che erano già presenti, tra cui Kasanova, Tiger, Euronics, Nuvolari, Doppelganger o Piazza Italia, hanno rinnovato i propri spazi per farsi più fruibili e accoglienti.



Un centro commerciale più vicino ai giovani

Happio rivela la sua capacità di servire la comunità che lo accoglie anche attraverso i servizi che mette a disposizione, a cominciare dall’offerta di ristorazione nell’ampia food court accessibile da Via Appia. Tra le novità più interessanti rientra la presenza di un locale del brand Meccanismo, il bar & bistrot divenuto punto di riferimento per la movida di Trastevere: Happio offre così ai giovani la possibilità di usufruire anche in zona Furio Camillo di un luogo di ritrovo legato a un marchio tra i più apprezzati nella Capitale. Nuove aperture sono attese nei prossimi mesi per portare altre delizie sulla tavola del pubblico di Happio.



Oltre lo shopping: più servizi per tutti

La riqualificazione di Happio ha migliorato anche quei servizi per la cittadinanza che non sono direttamente legati allo shopping. È il caso dell’offerta di noleggio e manutenzione per biciclette e monopattini che Decathlon porterà nel chiosco centrale della piazza nelle prossime settimane: si tratta di un progetto nuovo a Roma per la multinazionale francese dello sport, che mette a disposizione il proprio personale per garantire assistenza alla mobilità sostenibile dei cittadini e dei tanti rider che si trovano a frequentare la struttura per effettuare le consegne a domicilio anche attraverso l’officina di riparazione. Oltre all’affitto di biciclette in giornata per accedere al Parco archeologico dell’Appia in comodità e sicurezza.



Happio sta anche potenziando e qualificando l’area destinata ai più piccoli con spazi e iniziative che dai prossimi mesi accompagneranno la vita del centro e delle famiglie residenti e non, che vorranno trascorrere piacevolmente il tempo con i loro piccoli in un posto sicuro e divertente. E presto arriveranno tante altre novità per le famiglie e per il tempo libero.



Inoltre, per sottolineare e rendere sempre più stretto il legame con la comunità, all’interno del centro commerciale continueranno a esistere spazi dedicati a ospitare le associazioni del territorio che portano avanti progetti di solidarietà, come la raccolta dei giocattoli o dell’abbigliamento usato.



Happio è aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 20:30 e oltre le 24 la ristorazione. Si trova in via Appia Nuova 448, facilmente raggiungibile con la metropolitana linea A grazie alla stazione Furio Camillo e con gli autobus 590, 671 e 650. È dotato di un parcheggio interrato, con ingresso in via Cesare Baronio 21. Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo e-mail info@happio.it o visitare il sito ufficiale.