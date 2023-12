Hamas, arresti in Germania, Danimarca e Olanda. «Sventati attacchi contro obiettivi ebraici»

Tre persone arrestate in Germania, tre in Danimarca e una in Olanda. È il bilancio di una vasta operazione antiterrorismo in Europa. L'operazione coordinata dai procuratori tedeschi ha visto tre arrestati a Berlino, tutti legati ad Hamas come i primi riscontri delle indagini fanno supporre: uno di cittadinanza egiziana, un libanese e il terzo olandese. In più c'è un quatro fermato in Olanda (libanese). Secondo quanto riporta il sito di Tagesschau, il notiziario del primo canale della Ard, si sospetta che il gruppo stesse pianificando attacco contro obiettivi ebraici in Germania. L'operazione di polizia internazionale è collegata al ritrovamento di armi che si ritiene sarebbe dovute essere usate in attentati contro istituzioni ebraiche in Europa. Gli arrestati sono accusati di appartenenza ad organizzazione terroristica straniera e, secondo un comunicato della procura federale, hanno «stretti contatti con i dirigenti dell'ala militare di Hamas». Inoltre viene reso noto che uno dei sospetti, che aveva la sua base a Berlino, ha localizzato la scorsa primavera un deposito clandestino di armi, che Hamas aveva stabilito in precedenza in Europa.

Arresti Hamas, l'operazione di Danimarca

Le autorità danesi hanno annunciato di aver sventato un progetto di attentato terroristico: tre persone sono state arrestate in Danimarca nella notte tra mercoledì e giovedì mentre un'altra è stata arrestata in Olanda.

Ad annunciarlo sono la polizia e i servizi di intelligence danesi (Pet) secondo quanto riferiscono i media locali. Il primo ministro danese, Mette Frederiksen «ha definito la situazione estremamente grave». «Si tratta di un gruppo che stava preparando un attacco terroristico. Ci sono legami con paesi esteri», spiega il direttore delle operazioni del Pet, Flemming Drejer.

l Mossad ha confermato che è stato sventato un attacco organizzato dai simpatizzanti di Hamas contro obiettivi ebraici in Danimarca, spiegando che «sette terroristi sono stati arrestati». L'operazione è stata condotta dal Mossad insieme alla polizia di Copenaghen e ai servizi segreti danesi.

