Guerra Ucraina, bombe russe su Odessa: due feriti. Mosca: «Droni ucraini sull'aeroporto di Kursk e su Belgorod»

Il comandante della flotta russa del Mar Nero, l'ammiraglio Viktor Sokolov, è stato ucciso in Crimea nell'attacco di venerdì. Con lui uccisi anche una trentina di ufficiali. I primi carri armati Usa Abrams sono arrivati in Ucraina. Primo ordine di decollo immediato giovedì per gli F-35 dell'Aeronautica militare italiana impegnati nella missione in Polonia dopo l'intercettazione di velivoli russi. Intanto la Polonia ribadisce che invierà a Kiev solo vecchie armi: «Quelle moderne servono a noi», ha detto il presidente Duda.