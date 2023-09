Disfatta russa a Bakhmut, bloccato esercito di riserva (con 15mila soldati) appena schierato. Kiev: «Li elimineremo»

Più di 15mila soldati russi bloccati a Bakhmut. Un successo per l'Ucraina, una disfatta per Mosca. Nella città nel Donetsk si combatte senza sosta. Kiev tenta di liberarla, mentre gli uomini di Putin cercano di resistere. A ogni costo. E per questo è stata creata una forza di riserva, come rivelato dal capo dello spionaggio ucraino. "I russi hanno recentemente ridistribuito la loro unica forza di riserva (la 25a armata). È stata costituita solo di recente e non ha ancora completato la sua creazione", ha spiegato Kyrylo Budanov a The War Zone.

