Guerra Ucraina, Kiev colpisce in Russia: 22 morti a Belgorod. Mosca attacca Kharkiv con missili e droni, 26 feriti

Guerra Ucraina. È salito a 22 morti e 109 feriti il bilancio dell'attacco di ieri delle forze di Kiev sulla russa Belgorod, dopo le 40 vittime fatte dai bombardamenti di Mosca il giorno precedente in diverse parti dell'Ucraina. Ieri sera e stanotte presa di mira anche Kharkiv, con almeno 26 feriti.

La Polonia afferma di non aver trovato sul suo territorio frammenti di missili russi, dopo la segnalata violazione dello spazio aereo. Bulgaria e Romania saranno dal 31 marzo area Schengen per i loro confini aerei e marittimi con l'Ue. Il presidente serbo Vucic afferma che il suo partito Sns si è ampiamente imposto nella ripetizione delle elezioni in 38 seggi.