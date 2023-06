Guerra Ucraina, notte di attacchi a Odessa: «Distrutti 13 droni russi». Colpita anche la città natale di Zelensky

Guerra Ucraina - La diretta di oggi 15 giugno 2023. Nuova notte di allarmi antiaerei in Ucraina, scattati in 12 regioni. Esplosioni a Odessa e Karkiv e nel Dnipropetrovsk. Prosegue intanto la controffensiva di Kiev. Oggi a Bruxelles vertice dei ministri della Difesa della Nato. Zelensky interverrà in video al Parlamento svizzero. In programma oggi anche le consultazioni del Consiglio di sicurezza Onu.