Russia, pronta la legge che vieta il cambio sesso: cosa c'è dietro il boom di transizioni di genere

Stop al cambio sesso in Russia. Troppi uomini per evitare la chiamata alle armi, la guerra di Putin all'Ucraina, stanno accedendo ai servizi sanitari come transgender. Negli ultimi mesi c'è stato un boom di accessi. E il Cremlino sta preparando la stretta.

Russia, cambiare sesso per non andare in guerra: pronta la norma che vieta le transizioni di genere

La Duma ha approvato in prima lettura una proposta di legge che vieta in Russia gli interventi chirurgici per cambiare sesso, a «eccezione dei casi di trattamento di anomalie congenite nei bambini»: lo riporta l'agenzia di stampa statale russa Tass.

Russia’s State Duma has unanimously adopted (in the first reading) a bill that bans ID change and “medical intervention” for transgender people.https://t.co/hs20VV9tiw — Novaya Gazeta Europe (@novayagazeta_en) June 14, 2023

Inoltre, all'anagrafe sarà vietato apportare modifiche ai documenti personali basati su certificati medici di cambio di genere.