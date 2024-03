Sabato 2 Marzo 2024, 06:09

Una guerra fra la Russia e la Nato. Il segretario della Difesa Lloyd Austin non ha usato mezzi termini quando giovedì ha descritto ai membri del Congresso cosa succederebbe se l'Ucraina fosse sconfitta: «Putin non si fermerà con l'Ucraina. Continuerà a spingersi in avanti e ad attaccare il territorio sovrano dei suoi vicini. Credo proprio che la Nato si troverà a combattere con la Russia». Il capo del Pentagono non ha neanche usato il condizionale, a sottolineare che la volontà di Putin di riprendersi i Paesi che erano parte dell'Unione Sovietica risulterebbe ingigantita da una vittoria contro l'Ucraina. Ma se l'Ucraina non è membro della Nato e quindi l'Europa può restare fuori dalla guerra e sostenerla indirettamente con armi e finanziamenti, tutti i Paesi a cui Putin starebbe guardando, a cominciare dai Paesi baltici, sono parte dell'Alleanza Atlantica, e quindi protetti dall'articolo 5, che prevede la reciproca difesa se un alleato subisce un attacco armato. Ed ecco quindi la guerra Nato-Russia.

Putin attacca la Nato? La Germania manda 5mila militari in Lituania: alta tensione nel corridoio di Suwalki. Cosa può succedere

I commenti del capo del Pentagono hanno suscitato una reazione arrabbiata del Cremlino, dove il portavoce Dimitri Peskov li ha definiti «estremamente irresponsabili». Austin era stato convocato dalla Commissione Forze Armate della Camera, a guida repubblicana, per spiegare la sua recente assenza per le complicazioni di un intervento chirurgico per un cancro alla prostata. Nel corso dell'audizione, gli sono state poste varie domande sui finanziamenti all'Ucraina, a Israele e agli alleati Indo-Pacifici, ritardati per le liti intestine dello stesso partito repubblicano. L'inazione del Congresso, ha spiegato Austin, non solo espone l'Ucraina al rischio concreto di non farcela a resistere all'invasore, per la scarsità di armi e proiettili, ma può anche far apparire «inaffidabili» gli Stati Uniti: «I nostri alleati sono preoccupati dal messaggio che stiamo inviando - ha ammonito il capo del Pentagono -. Certamente ha avuto un impatto sul morale delle truppe ucraine. Se continuiamo su questa strada, sarà un regalo a Putin». Ed ha aggiunto che gli alleati si stanno chiedendo «se siamo o meno un alleato affidabile o un partner affidabile».

Quel che è particolarmente imbarazzante per l'immagine degli Stati Uniti è che in realtà il provvedimento di aiuti, circa 100 miliardi di dollari dei quali 60 solo per l'Ucraina, gode del supporto della netta maggioranza dei legislatori. Al Senato è già stato approvato con un voto bipartisan di 70-29. Alla Camera tuttavia una minoranza estremista che risponde ai diktat di Trump ha bloccato la legge, sostenendo che prima di occuparsi dei confini dell'Ucraina il Congresso dovrebbe occuparsi dei confini degli Usa violati da una «invasione» di migranti. Senonché quella stessa minoranza ha rifiutato anche di votare una legge, anch'essa approvata al Senato con voto bipartisan, che avrebbe imposto nuove severe restrizioni all'immigrazione e stanziato fondi per farle rispettare.

Questo teatrino, ha lamentato Austin, viene sicuramente seguito nel resto del mondo: «E altri autocrati guarderanno a questo e saranno incoraggiati dal fatto che non siamo riusciti a difendere una democrazia». Il cenno agli autocrati ovviamente voleva suggerire che la Cina stia deducendo che se a sua volta volesse violare i confini di un altro Paese, in questo caso Taiwan, gli Usa non sarebbero pronti a correre in difesa dell'isola.