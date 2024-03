Putin attacca la Nato? La Germania manda 5mila militari in Lituania: alta tensione nel corridoio di Suwalki. Cosa può succedere

La minaccia di un attacco russo in Lituania non fa dormire sonni tranquilli non solo al governo di Vilnius, ma anche a tutta la Nato. Contromisure per prevenire una nuova invasione dell'esercito di Putin, dopo quella in Ucraina, sono già state adottate e altre arriveranno nel prossimo futuro. L'ultima in ordine di tempo fa un certo effetto: la Germania ha annunciato che invierà circa 5.000 militari in Lituania nel 2027. Una mossa storica, dal momento che si tratta del primo dispiegamento permanente di truppe tedesche dalla Seconda Guerra Mondiale.

Putin attacca la Nato? La Lituania si prepara allo «scenario peggiore» con tank tedeschi, rifugi antiaerei e chiusura frontiere Bielorussia