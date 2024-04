Guerra in Ucraina, Zaporizhzhia attaccata. «Così aumenta il rischio di un grave incidente nucleare». Tre morti

Guerra in Ucraina, le notizie di oggi 8 aprile. Gli «attacchi sconsiderati» alla centrale nucleare di Zaporizhzhia «aumentano significativamente il rischio di un grave incidente nucleare e devono cessare immediatamente»: lo ha detto il direttore generale dell'Aiea, Rafael Grossi, come riferisce l'Agenzia. L'attacco di ieri alla centrale rappresenta «una chiara violazione dei principi fondamentali per la protezione della più grande centrale nucleare d'Europa», ha aggiunto.

