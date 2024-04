L’ultima volta era stato utilizzato a Chernobyl per rimuovere i detriti nucleari. Ora il carro armato russo Ladoga è stato schierato nella guerra in Ucraina. Le prove? Un video diffuso dalla 63a Brigata Meccanizzata. Nel filmato (di cui, però, non si conosce né l’ora né il luogo) pubblicato il 21 marzo si vede un cingolato, diverso da quelli finora utilizzati, che viene colpito da un drone. «È il modello Ladoga VTS», si legge su defence.com.

Zaporizhzhia, si rischia l'incidente nucleare? Dai danni all'involucro del reattore al precedente di Chernobyl: cosa sappiamo