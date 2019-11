© RIPRODUZIONE RISERVATA

ACCRA «Gli investimenti italiani in Africa stanno crescendo sulla base della sostenibilità ambientale, in quanto la nostra visione del futuro dell'economia mondiale è basata su un Green New Deal, che ha lo scopo di affrontare i cambiamenti climatici e la diseguaglianza economica in una maniera strategica e sistemica, trasformando la transizione energetica in una straordinaria occasione di sviluppo». Lo dice il premier Giuseppe Conte nella lecture che sta tenendo all'università del Ghana, ad Accra. «Ma la nostra partnership non è basata solamente su commercio ed economia. Richiede stabilità politica e sicurezza. Questa è una sfida strategica su cui gli interessi di Africa e Europa convergono pienamente. Noi tutti abbiamo la stessa, legittima aspettativa di vivere in maniera sicura. Quando diciamo che la sicurezza dell'Africa è la nostra sicurezza non è retorica, ma un'evidenza concreta»,