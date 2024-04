Germania, bambina di 4 anni accoltellata in un supermercato: ferita gravemente

Una bambina di 4 anni è stata accoltellata da un uomo di 34 anni in un supermercato nel sud della Germania e portata in ospedale con ferite gravi. Lo riporta la Dpa citando la polizia locale e aggiungendo che non sono chiare le motivazioni dell'aggressione. L'aggressore è stato arrestato senza opporre resistenza, mentre la vittima è stata operata e resta ricoverata in gravi condizioni.

Rita Trevisan, trovato in un canale il corpo della pensionata scomparsa 2 mesi fa. Il figlio: «Spero sia stato un incidente»

L'aggressione è avvenuta a Wangen im Allgäu nello stato di Baden-Württemberg. La polizia ha spiegato che fornirà ulteriori informazioni in merito nelle prossime ore. L'aggressore sarebbe stato disarmato da un uomo che si trovava all'interno del supermercato e che ha dato l'allarme.