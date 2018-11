Gemelline appena nate gettate da auto in corsa: una sola si salva

Choc nelle Filipp ine: due gemelline appena nate gettate da un'auto in corsa come fossero spazzatura. Le piccole sono state ritrovate per strada da alcuni passanti, che hanno chiamato subiti i soccorsi. Ma per una di loro non c’era più nulla da fare.È accaduto nel villaggio di Datagon, nella provincia filippina di Negros Oriental. La polizia non ha ancora individuato gli autori del gesto. I corpicini delle due bambine, partorite da così poco tempo da avere ancora addosso il liquido amniotico, sono stati trovati sul prato ai lati della strada. Le due neonate erano state appena lanciate fuori da un’auto in corsa. I passanti si sono avvicinati e hanno visto immediatamente che una delle due non stava bene. “Le bambine erano così belle, così piccole e così fragili. Non riuscivamo a credere a quanto fosse accaduto quando le abbiamo trovate”, ha spiegato una delle persone accorse su posto.“Una già non respirava più mentre ma l’altra sembrava più forte, aveva un bel colore e si muoveva. Non riesco a capire come una madre possa fare questo ai suoi figli. Questo la perseguiterà ogni giorno per il resto della sua vita”.