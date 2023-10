Gaza ospedale bombardato, Biden: «Israele non c'entra». L'esercito israeliano diffonde un video che incolpa Hamas

Il video di Israele

L'esercito di Israele ha diffuso sul suo account X un video girato da un drone sopra l'ospedale Al-Ahli a Gaza il giorno dopo l'esplosione che ha causato la strage, affermando che «il danno derivante dal fallito lancio di un razzo della Jihad islamica si trova nel parcheggio vicino e non è simile a un cratere provocato da un attacco». «Inoltre - continuano le Forze di difesa israeliane (Idf) - gli edifici attorno all'ospedale non sono stati danneggiati: questa è un'ulteriore prova che le Idf non hanno colpito quest'area». Durante il video si sente un operatore di droni israeliano descrivere in ebraico la disposizione degli edifici ospedalieri e affermare: «Non c'è niente qui». Hamas accusa Israele dell'esplosione di due giorni fa nell'ospedale di Gaza, che secondo le autorità palestinesi ha ucciso centinaia di vittime civili. Le Idf sostengono invece che sia stata causata dal «fallito lancio di un razzo» da parte dei militanti palestinesi della Jihad islamica.

