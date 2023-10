Giovedì 19 Ottobre 2023, 00:08 - Ultimo aggiornamento: 00:14

«Il conflitto si risolve tornando alle risoluzioni dell’Onu, alle trattative e all’applicazione di due popoli e due Stati». Il Presidente dell’Iraq Abdul Latif Rashid ieri, nella sua breve visita in Italia, in cui ha avuto un colloquio con il Capo dello Stato Sergio Mattarella, ha analizzato anche la situazione esplosiva in Medio Oriente. A suo parere una road map per la pace è praticabile e possibile.

Jihadisti, tra lupi solitari e foreign fighter: monitorati centinaia di fedeli del Daesh. Dove si trovano e gli obiettivi sensibili

Lei pensa che quello che è accaduto a Gaza possa far precipitare la situazione in tutta la regione?

«In passato il popolo iracheno ha sofferto immensamente per l’embargo, per i conflitti, per il terrorismo, per la guerra, per le invasioni e l’occupazione. Tutto questo lo abbiamo vissuto sulla nostra pelle. Il nostro Paese è tra quelli che maggiormente hanno patito e, quindi, sappiamo quanto i conflitti non portino a nulla. Al contrario, e lo dico con forza, dovremmo tutti concentrarci a trovare soluzioni ai problemi che ci sono attraverso le trattative e i colloqui. Per quanto riguarda la questione di Gaza noi, come iracheni, condanniamo il terrorismo e appoggiamo i diritti del popolo palestinese. Crediamo che la causa israelo-palestinese si possa risolvere solo attraverso l’applicazione delle risoluzioni dell’Onu. Il terrorismo va sempre condannato in tutte le sue forme, sopratutto quando prende di mira i civili. Donne, bambini, anziani, gente inerme. Per questo dobbiamo tentare in tutti i modi di fermare i bombardamenti e rispettare i civili a Gaza. Il conflitto, non mi stancherò mai di ripeterlo, si risolve tornando alle risoluzioni dell’Onu e alle trattative e all’applicazione di due popoli e due Stati».

In questo momento si sta lavorando dal punto diplomatico per arrivare a una de-escalation del conflitto?

«Sì. Serve innanzitutto per conservare la vita dei civili».

Se l’esercito israeliano dovesse entrare a Gaza quanto peggiorerebbe la situazione?

«Spero si possa fermare il combattimento. Tutto appare molto difficile in queste condizioni, ma occorre cercare il modo, non arrendersi. Bisogna tutelare la vita dei civili. L’obiettivo è arrivare a una pace».

Dopo l’attentato di Bruxelles ci potrebbe essere un aumento del terrorismo in Europa?

«Il terrorismo è un male e fa male a tutti. Ed è dovere della comunità internazionale e del Medio Oriente arginarlo in ogni sua forma».