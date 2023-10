Biden a Israele: «Non fate i nostri stessi errori dopo 11 settembre. Hamas dietro il raid sull'ospedale di Gaza»

La rabbia che prova Israele dopo l'attacco del 7 ottobre è la «stessa che gli Stati Uniti hanno provato dopo l'11 settembre». Lo ha detto il presidente americano Joe Biden a Tel Aviv definendola «shock, dolore, rabbia divorante». Ma, ha ricordato, a causa di quella rabbia «gli Stati Uniti hanno commesso degli errori dopo l'11 settembre».

Il raid sull'ospedale di Gaza

Sembra che l'esplosione all'ospedale di Gaza «sia stata fatta dall'altra parte». Lo ha detto il presidente americano Joe Biden nell'incontro a Tel Aviv con il premier israeliano, Benyamin Netanyahu. «Sono profondamente rattristato e indignato per l'esplosione avvenuta ieri all'ospedale di Gaza.

Gli aiuti

«Stiamo dalla parte di Israele per la difesa dei suoi cittadini». Lo ha detto il presidente Usa Joe Biden al termine dell'incontro con il premier Benyamin Netanyahu che si è protratto per oltre un'ora, molto più a lungo di quanto era previsto. «Questa sarà un guerra differente perchè Hamas è un nemico differente». Ora Biden parteciperà alla riunione del Gabinetto di guerra israeliano e poi incontrerà le famiglie degli ostaggi americani trattenuti da Hamas a Gaza e una donna israeliana che ha affrontato i miliziani di Hamas ed è poi stata liberata.

«Questa settimana chiederò al Congresso un pacchetto di sostegno per la difesa di Israele senza precedenti. Oggi annuncio inoltre 100 milioni di dollari di fondi Usa per l'assistenza umanitaria a Gaza e Cisgiordania. Questo denaro sosterrà oltre un milione di sfollati per il conflitto, comprese le necessità di emergenza a Gaza».

«Continuiamo a lavorare affinchè Israele possa vivere in armonia con i vicini Non siete soli, Gli Stati uniti sono al vostro fianco», ha concluso.