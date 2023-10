Hamas, maxi risarcimento alle famiglie dei terroristi uccisi: riceveranno 2,8 milioni di dollari dalla Palestina

L’Autorità Palestinese pagherà alle famiglie dei terroristi di Hamas uccisi un totale complessivo di circa 2,8 milioni di dollari. Questo è indicato nel rapporto del Palestine Media Watch (PMW), un’organizzazione non governativa e gruppo di controllo dei media. Un sistema "pay-for-slay", ovvero essere pagati per ammazzare. I membri del gruppo che sta attaccando Israele ricevono pagamenti in denaro come ricompensa per atti terroristici. Maggiori sono i danni provocati da un attacco, maggiore sarà il compenso del terrorista o della sua famiglia.

