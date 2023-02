Francia, incendio in casa: morti 7 bambini e la madre. «Forse ha preso fuoco un'asciugatrice»

Tragedia in Francia, dove sette bambini tra i 2 e i 14 anni e la loro mamma sono morti durante la notte tra lunedì e martedì a causa di un incendio in casa. L'appartamento si trova a Charly-sur-Marne, nel dipartimento dell'Aisne, della regione dell'Alta Francia. Il padre, gravemente ustionato, è stato estratto dalla casa in fiamme e trasferito all'ospedale di Château-Thierry.

L'allarme dato dai vicini

I bambini, cinque femmine e due maschi, e i loro genitori dormivano al secondo piano di una casa a schiera quando è scoppiato l'incendio. I vigili del fuoco sono stati avvisati intorno all'una meno dieci di notte da una chiamata dei vicini di casa e sono intervenuti immediatamente. Ma per i bambini (quattro di loro erano frutto di una relazione precedente della donna) e la mamma non c'è stato nulla da fare. L'incendio è stato domato nelle prime ore del mattino. I servizi legali sono sul posto e cercheranno ora di stabilire le cause dell'incendio.

«È probabile che un’asciugatrice abbia preso fuoco al piano terra», ha detto il procuratore incaricato dell’inchiesta. Il padre ha cercato di salvarli scendendo al piano terra, chiedendo ai familiari di restare al secondo piano, nella mansarda che usavano come zona notte. Nessuno è riuscito ad aprire le finestre perché il corto circuito ha bloccato le tapparelle elettriche.