Cile, maxi-incendio nella città di Viña del Mar: 2 morti e 500 abitazioni distrutte

Tragedia in Cile. Un incendio di grandi proporzione è scoppiato ieri pomeriggio nella zona di Viña del Mar, regione di Valparaiso, a nord di Santiago del Cile. L'incendio è divampato in tutta l'area e per adesso il bilancio provvisorio è di almeno due morti e 500 case danneggiate.

La notizia è stata data oggi da "Radio BioBioChile". L'emittente nazionale ha fatto sapere che la delegata presidenziale della regione di Valparaiso, Sofa González, ha diffuso un comunicato stanotte sostenendo che «purtroppo l'incendio è ancora attivo, mentre la situazione è ancora in fase di sviluppo». Sul posto sono impegnate oltre 100 unità dei vigili del fuoco e dieci brigate della Guardia forestale (Conaf). Da parte sua il presidente della repubblica Gabriel Boric ha decretato nella zona di Vi¤a del Mar lo stato di emergenza per calamità.

Roma, auto a fuoco sulla Tangenziale est: le fiamme divorano la vettura, il video choc

Stato d'emergenza

Il governo cileno ha decretato lo stato di emergenza a causa dell'enorme incendio a Viña del Mar. Nel suo ultimo rapporto, l'Ufficio Nazionale di Emergenza del Ministero dell'Interno (ONEMI) ha confermato le 2 vittime el e 500 abitazioni danneggiate. L'incendio inoltre ha devastato oltre 110 ettari, come affermato dai vigili del fuoco cileni. Il direttore esecutivo dell'Ente nazionale forestale (Conaf) ha dichiarato che aveva il rogo ha avuto "origine umana".

Terni, l'anno degli incendi e indagini serrate della procura che ha arrestato un piromane