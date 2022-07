Emergenza incendi nell'Europa del Sud, pilota portoghese muore per combattere le fiamme

In Europa del Sud si combatte contro l'emergenza incendi. Migliaia sono i vigili del fuoco che stanno lottando contro le fiamme in Spagna, Francia sud-occidentale, Grecia e Portogallo dove un pilota dell'Aeronautica militare di 30 anni è morto nelle serata di ieri precipitando con il suo aereo modello Fire Boss nella zona di Foz C“a. Nella macchia boschiva portoghese erano 61 gli incendi che fino alla mezzanotte di oggi continuavano a bruciare, e sono oltre duemila i pompieri ancora impegnati a combattere il fuoco da nord a sud del Paese.

Incendi in Europa, 30mila ettari di terra distrutti in Portogallo

Gli incendi stanno devastando anche le aree della regione francese della Gironda, dove sono state evacuate più di 11mila persone. Nel sud della Spagna, vicino alla Costa del Sol, sono invece circa 2.300 le persone che hanno dovuto fuggire da un incendio che si è propagato sulle colline di Mijas e che era visibile dalla spiaggia di Torremolinos. Mentre in Grecia nelle ultime 24 ore si sono registrati almeno 51 incendi boschivi come indicano i vigili del Fuoco ellenici.

Caldo record in tutta Europa, incendi devastano Francia e Spagna. In Portogallo 47 gradi, emergenza nazionale in Gran Bretagna

Da martedì le temperature sono salite a 47 gradi centigradi in Portogallo e hanno superato i 40 gradi centigradi in Spagna, inaridendo le campagne e alimentando gli incendi. Più di 300 persone sono morte a causa del caldo nei due Paesi iberici, riferisce l'agenzia di stampa spagnola Efe. In Portogallo gli incendi si sono concentrati nella zona a nord-est della città di Porto. Quest'anno le fiamme hanno distrutto 30mila ettari di terra in Portogallo, l'area più grande dall'estate del 2017, quando nel Paese sono morte circa un centinaio di persone a cause degli incendi. Caldo soffocante anche in Francia, dove il termometro ha toccato i 40 gradi centigradi, ma dove ci si aspetta il peggio la prossima settimana. Sono già 16 i dipartimenti francesi per i cui è stato disposto l'allerta arancione per il meteo. Il capo dei vigili del fuoco francesi ha avvertito dell'impatto che il riscaldamento globale sta avendo sulla protezione civile. «Sono i vigili del fuoco, la sicurezza civile che si occupano quotidianamente degli effetti e questi effetti non sono nel 2030, sono oggi», ha affermato Grégory Allione. Almeno 900 sono i vigili del fuoco schierati per combattere un grande incendio boschivo nel sud est della Francia che ha costretto molti villaggi a evacuare. Tredici vigili del fuoco sono rimasti feriti a Bordezac, il villaggio dove è scoppiato l'incendio.