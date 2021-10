Lotteria, un francese vince 220 milioni all'EuroMillions: ora è più ricco di Adele

Sabato 16 Ottobre 2021, 08:02 - Ultimo aggiornamento: 08:08

È andata a un francese la vincita record dell'EuroMillions, la lotteria europea che aveva un jackpot totale di 184 milioni di sterline (220 milioni di euro). Visto il premio potenziale, nelle ultime ore era andata in scena una vera e propria corsa al biglietto vincente. Ora l'uomo, spiega il The Sunday Times Rich List, sarebbe più ricco della cantante Adele, il cui patrimonio netto sarebbe di 130 milioni di sterline. Ora il fortunato possessore del biglietto ha 60 giorni per farsi riconoscere e richiedere l'incasso del montepremi.

Si tratta della più grande vittoria di sempre all'EuroMillions: la precedente era stata di 180 milioni di sterline (210 milioni di euro) intascato da uno svizzero lo scorso febbraio. Quest'anno sono stati già cinque i vincitori del jackpot dell'EuroMillions nel Regno Unito, inclusi i vincitori anonimi di 122 milioni di sterline ad aprile e di 111 milioni a giugno.