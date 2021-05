28 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







Abbigail Bugenske, 22 anni, neo vaccinata contro il Covid, ha vinto un milione di dollari alla lotteria dei vaccini. Credeva che fosse uno scherzo telefonico quando ha sentito un uomo al telefono che le diceva che era il governatore dell'Ohio, Mike DeWine. «E per giunta, mi ha detto che avevo vinto un milione di dollari, così ho pensato che fosse sicuramente uno scherzo», ha raccontato la giovane che studia ingegneria aerospaziale all'università dell'Ohio ed è così diventata la prima vincitrice della lotteria Vax-a-milion organizzata dallo stato del Mid West per convincere in particolare i più giovani a vaccinarsi.

Come funziona la lotteria dei vaccini

Sono in tutto cinque i premi, tutti da un milione di dollari, che verranno assegnati a residenti dell'Ohio vaccinati attraverso la lotteria. Premi sono previsti anche per i teen-ager vaccinati con cinque borse di studio per un intero corso di laurea ai ragazzi che quest'anno finiscono la high school. Negli Stati Uniti metà della popolazione ha ricevuto almeno una dose, ma nell'ultimo mese è diminuito drasticamente, del 36%, il numero delle vaccinazioni quotidiane. L'Ohio non è l'unico Stato americano che sta cercando di convincere con premi in denaro gli scettici ed i resistenti: California ha annunciato una lotteria ancora più ricca, con 10 premi da 1,5 milioni di dollari.

Aumento consenso ai vaccini grazie alla lotteria

«Noi siamo molto contenti dei risultati - ha detto il repubblicano De Wine - questo è molto importante per il nostro futuro, avere più gente vaccinata ci permette di tornare alla vita normale». In Ohio il 45% della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino, una media un pò più bassa di quella nazionale. Ma da quando il governatore ha annunciato la lotteria il numero delle immunizzazioni quotidiane è aumentato del 28%. Anche il presidente Joe Biden si è voluto congratulare con la vincitrice e con l'iniziativa: «l'Ohio ha una nuova milionaria! Chi l'avrebbe mai pensato un milione di dollari per vaccinarsi? Ma sta funzionando!».