Vince 26 milioni di dollari alla lotteria ma distrugge il biglietto in lavatrice

Vince alla lotteria 26 milioni di dollari ma non può riscattare la somma a causa della distruzione del biglietto, messo erroneamente in lavatrice. Succede in California, dove a Norwalk una donna reclama ora la vincita milionaria registrata presso il minimarket Arco AM / PM nel sobborgo di Los Angeles, estratta lo scorso 14 novembre e non ancora riscattata da nessuno.

APPROFONDIMENTI LOMBARDIA Lotteria degli scontrini, spende 12 euro e ne vince 100mila. A maggio... RIETI Rieti, gratta 5 euro e ne vince 100mila: caccia al super fortunato USA Infermiera Covid vince 1 milione alla lotteria: «Avevo pregato... USA Vaccino, la mossa anti-scettici dell'Ohio: «Puoi vincere 1...

La signora, baciata dapprima dalla fortuna e poi vittima di uno sfortunato autosabotaggio, cerca ad oggi di reclamare il possesso del biglietto vincente. A testimoniare il suo acquisto, l'impiegata del negozio, Esperanza Hernandez, che ha detto al Whittier Daily News di ricordare l'ingresso in negozio della donna, registrata anche dalle telecamere di sorveglianza la cui copia dei filmati è ora in mano ai funzionari della lotteria della California, ha dichiarato il manager dell'azienda.

Lotteria degli scontrini, spende 12 euro e ne vince 100mila. A maggio più vincite al Nord

Talk about bad luck 😬 https://t.co/TvBlycrz3p — WSLS 10 (@wsls) May 14, 2021

La portavoce della lotteria, Cathy Johnston, ha annunciato che avranno ora inizio le indagini sul reclamo della donna. I funzionari della lotteria fanno sapere che se qualcuno si ritiene vincitore ma non è più in possesso del biglietto vincente, per riscattare la vincita, deve fornire una prova della sua esistenza come una fotografia del fronte e del retro del biglietto.

I numeri vincenti andati perduti sono stati: 23, 36, 12, 31, 13 e il "mega numero" di 10. Il premio da 26 milioni di dollari, qui in palio, può essere vinto in rate annuali o come opzione in contanti di 19,7 milioni di dollari. Qualora il premio non venga rivendicato, ben 19,7 milioni di dollari saranno destinati alle scuole pubbliche della California. Anche il negozio che ha venduto il biglietto riceve, in caso di vincita, un bonus di $ 130.000, riporta ABC.

Vaccino, la mossa anti-scettici dell'Ohio: «Puoi vincere 1 milione di dollari se ti fai vaccinare»

È raro che grandi jackpot non vengano riscossi, hanno detto i funzionari della lotteria. Solo quattro premi di 20 milioni di dollari o più non sono stati rivendicati dal 1997, incluso un premio da 63 milioni di dollari del 2015, ha detto al Los Angeles Times il portavoce della lotteria Jorge De La Cruz.

© RIPRODUZIONE RISERVATA