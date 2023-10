Esther The Wonder Pig, morta la maialina più famosa del web (con oltre 500mila followers): era il simbolo dell'antispecismo

Dopo 11 anni di vita, è morta Esther, la maialina più famosa dei social. A darne l'annuncio il suo padrone, che con un post su Instagram ha comunicato la scomparsa di «Esther The Wonder Pig» ai 580.000 followers.

L'annuncio su Instagram

Con un post su Instagram, Steve Jenkins e Derek Walter hanno annunciato la morte di Esther, la maialina domestica diventata virale sui social. Dopo 11 anni di vita, l'animale più famoso del web è infatti scomparso per un tumore tra le braccia del suo padrone, che con un lungo messaggio ha dato la triste notizia: «Buongiorno a tutti. Non c'è un modo facile per dirlo, ma il giorno che tutti avremmo desiderato non arrivasse mai è arrivato. Esther è morta. Era calma e tranquilla e si è addormentata con suo padre Steve al suo fianco. Pur comprendendo che molti di voi avranno domande, e noi avremo le risposte per voi, ma ci prendiamo una piccola pausa per elaborare la situazione. Anche se Esther non è più fisicamente con noi, la sua memoria e la sua eredità vivranno per sempre. Esther è immortale, e continueremo a mostrare al mondo che tutti gli animali meritano di essere amati proprio come lo era lei. Mando amore e pensieri felici a ognuno di voi. Sappiamo che l'amavate tutti quanto noi, e vi ringraziamo per questo».

La storia di Esther

Era il 2012 quando Steve Jenkins e Derek Walter hanno deciso di adottare Esther, un maialino nano.

Moltissimi i messaggi di affetto dei fan, increduli e dispiaciuti per la triste notizia.