Alimenti più pericolosi per i cani: la lista nera e i (gravi) rischi per la salute

Sabato 21 Ottobre 2023, 11:51

Il benessere dei nostri amici a quattro zampe dipende in gran parte dalla nostra capacità di resistere alla tentazione di condividere il nostro cibo con loro. Molti dei piatti tipici che siamo soliti mangiare, contengono infatti ingredienti dannosi per i cani, spesso condimenti che il loro stomaco non può tollerare. Ecco perché è essenziale che i padroni responsabili imparino a dire "no" e non si facciano impietosire dalle occhiate affamate dei nostri amici pelosetti mentre fissano con desiderio il nostro pasto. Questo atto di amore e responsabilità è cruciale per la loro salute e benessere. La lista nera degli alimenti e sostanze pericolose per i cani è un promemoria importante per tutti i proprietari di animali domestici. Oltre al cioccolato e l'alcol, ecco gli altri cibi e sostanze da cui stare alla larga. Foto: Shutterstock - Musica: Korben



