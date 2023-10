Scimmia ruba il cellulare alla turista, poi lo baratta con la frutta: incredibile a Bali

Che certe scimmie, "una ne fanno e cento ne pensano", non è una novità. Eppure, nonostante tutto, continuano a non smettere di stupire. Lo sa bene chi ha avuto a che fare con i babbuini sudafricani disposti a tutto pur di racimolare uno snack, o chi, come la donna protagonista di questa incredibile vicenda che, dall'altra parte del mondo si è trovata addirittura a negoziare con un macaco per riavere indietro il suo cellulare.

Il "baratto"

Negoziare? Esattamente.

Per quanto assurdo possa sembrare, come documentato dal filmato diffuso da Bali Top Holiday Tour & Travel su Instagram, tra la signora derubata e la scimmia ladrona, a Bali è andata in scena una vera e propria negoziazione. La scimmia, infatti, con il telefonino appena sfilato alla legittima proprietaria tenuto ben saldo tra le mani, prima di riconsegnarlo ha preteso più di qualche frutto. Prima uno, poi un altro, infine un altro ancora. Fino a quando, sotto gli occhi stupefatti della donna così come di quelli dei componenti il capannello che nel frattempo si era radunato, non si è decisa a restituire il maltolto. Tutto è bene ciò che finisce bene, diceva qualcuno. Un buon affare, oltretutto anche per la scimmietta birichina. La frutta, infatti, ha tutto un altro sapore.