Midterm. «Ce l'ho fatta!», anziana vota per la prima volta poco prima di morire

Gracie alla fine ce l'ha fatta. A 82 anni compiuti, l'anziana americana è riuscita a votare per la prima volta in vita sua, poco prima di passare a miglior vita. Gracie Lou Philips ha dato il suo primo e ultimo voto ai Repubblicani, per le elezioni di midterm in Texas. «Ce l'ho fatta, ho votato», ha esclamato la donna, come raccontano i familiari al Washington Post. L'82enne non aveva mai voluto votare in vita sua, convinta che nessuno avrebbe ascoltato la sua voce.

Ma negli ultimi tempi, costretta in ospedale in gravi condizioni di salute, Gracie ha deciso di esercitare il suo diritto al voto, «era molto importante per lei, ha insistito molto», raccontano. L'82enne ha chiesto se ci fosse un modo per votare e i familiari si sono adoperati affinché questo desiderio diventasse realtà. L'anziana texana ha realizzato così il suo ultimo sogno. «Era così allegra. Ci ha detto "alla fine ho votato". È stata una delle ultime frasi che è riuscita a pronunciare», concludono i familiari.

