Midterm, Dem conquistano la Camera. Senato USA resta ai repubblicani

(Teleborsa) - Le elezioni di Midterm negli Stati Uniti, lasciano un sapore agrodolce in bocca ai democratici convinti che avrebbero conquistato la maggioranza al Senato americano.che vede il bicchiere mezzo pieno: "", ma questo risultato che restituisce, renderà la vita meno facile all'inquilino della Casa Bianca, nei prossimi due anni.dunque più combattute di tutti i tempi, ma ancheNon c'è stata l'attesa onda blu dei democratici.forse con qualche seggio in più rispetto a due anni fa."Domani è un- ha commentatoalla Camera -. Non si tratta solo di una vittoria dei democratici, è la, dei controlli sull'amministrazione Trump".Cruciale la, dove il democratico Beto O'Rourke sfidava uno dei grandi del partito repubblicano, Ted Cruz.. Un'altra novità importante di queste elezioni di metà mandato, è il primato segnato dache entra nella storia come la prima musulmana eletta in Congresso aggiudicandosi l'elezione in Michigan per la Camera dei Rappresentanti. Segue la vittoria di, anche lei musulmana di origini somale, eletta in Minnesota.