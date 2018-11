Midterm, Trump: «Onda blu? Un'increspatura»

I risultati che arrivano dal Senato confermano che all'onda blu delle vittorie dei democratici i repubblicani al Senato rispondono con un muro rosso, con l'immagine che aveva usato nei giorni scorsi il vice presidente Mike Pence. E questo viene descritto come una vittoria personale del presidente dalla Casa Bianca.

Alexandria, la deputata più giovane, festeggia a New York



«È un enorme successo per il presidente». Così la portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders, ha commentato con i giornalisti la notizia che i repubblicani non solo mantengono ma rafforzano la maggioranza al Senato, dopo che lo stesso Donald Trump su Twitter ha parlato di una «notte di straordinari successi». «Il fatto che non stiamo parlando di una batosta questa notte, veramente ci dice molto del nostro presidente e del mio boss», ha detto Kellyanne Conway, consigliere del presidente, usando il termine con cui Barack Obama aveva descritto la devastante sconfitta dei democratici nel 2010.

Trump nega l'onda blu. Per la portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders la cosiddetta onda azzurra dei democratici assomiglia più ad una increspatura. «Forse c'è una increspatura ma certamente non penso che sia una onda blu», ha detto ai cronisti. C'è ancora «una lunga strada da percorrere» ma la Casa Bianca valuta «positivamente la situazione attuale», ha aggiunto, sottolineando che l'agenda del presidente non cambierà.



“There’s only been 5 times in the last 105 years that an incumbent President has won seats in the Senate in the off year election. Mr. Trump has magic about him. This guy has magic coming out of his ears. He is an astonishing vote getter & campaigner. The Republicans are.........

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 novembre 2018