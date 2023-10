Elezioni Polonia, sovranisti battuti: è svolta. L'opposizione filo-Ue ha la maggioranza, Tusk lavora già al nuovo governo

Il sorriso silente di Ursula von der Leyen, quello mostrato a tutti, in Plenaria, di Manfred Weber. E quello di una maggioranza fatta da Popolari, Socialisti e Liberali, pronta ora a rilanciarsi. Il voto in Polonia, se i risultati finali confermeranno l'impossibilità del Pis di formare un governo, è destinato ad avere effetti nel breve e nel medio periodo a Bruxelles e rallenta nettamente la cavalcata delle destre nel Vecchio Continente. Ma le conseguenze della vittoria - sebbene il suo partito non sia arrivato primo - di Donald Tusk non si fermano al contesto comunitario. I Conservatori e Riformisti, presieduti da Giorgia Meloni, potrebbero uscire ridimensionati dal voto. E la presidente del Consiglio, con Mateusz Morawiecki non più al governo, nei prossimi mesi potrebbe trovarsi di fronte a un bivio: avvicinarsi al Ppe, e quindi alla maggioranza, o restare al fianco dell'alleato polacco. Non saranno scelte semplici, per Meloni. Morawiecki e il suo Pis erano e restano uno dei principali ostacoli ad un'alleanza post-elettorale tra Fdi e il centro-destra.

Elezioni Polonia, Donald Tusk dichiara la vittoria dell'opposizione filo-Ue

La svolta

Nessuno, nel Ppe, avrebbe accettato un dialogo con il principale nemico di Tusk.

Le reazioni

«Le sue dichiarazioni sono gravissime», ha tuonato il capodelegazione di Carlo Fidanza. A difesa del Pis non si è invece mossa la Lega, sostanzialmente silente di fronte alla sconfitta di Morawiecki, considerato scomodo per alcune sue posizioni soprattutto dal punto dei vista dei diritti anche tra i sovranisti di Id. Posizioni che, nel ragionamento di diversi eurodeputati di Id, non hanno mai aiutato il dialogo con Ecr. La formazione del nuovo governo polacco richiederà del tempo. Il nuovo premier potrebbe fare il suo esordio in Ue al Consiglio europeo di dicembre. Ma la portata della svolta è vastissima: dalle politiche ambientali a quelle sullo Stato di diritto, la Varsavia di Tusk «è tornata in Europa», ha sottolineato Weber. E probabilmente otterrà anche i finanziamenti del Recovery, da mesi congelati per il meccanismo di condizionalità. L'asse di Visegrad, inevitabilmente, esce ammaccato. Viktor Orban non ha ancora proferito parola a riguardo. Ma la frenata del Pis, se associata a quella di Vox a luglio, nelle speranze dei partiti europeisti potrebbe creare un effetto domino. E c'è chi, come Renew, guarda con interesse anche alla performance del partito Terza Via, che sarà decisivo per il nuovo governo. «Le elezioni si vincono al centro», ha sottolineato il leader di Iv Matteo Renzi.