Elezioni Polonia, Pis primo partito ma Tusk ha i numeri per governare: cos'è lo "scenario spagnolo" e cosa potrebbe succedere

In Polonia, il candidato europeista Donald Tusk rivendica già la vittoria. Gli scrutini sono ancora in corso, ma i dati dicono che alla fine dovrebbe essere in grado di formare una coalizione con una maggioranza stabile. Ad uscirne sconfitto sarebbe così il partito conservatore Pis (Diritto e giustizia) di Jaroslav Kaczynski - e del premier Mateusz Morawiecki - nonostante il primo posto per numero di voti (circa 36% di Pis contro il 31% di Coalizione Civica di Tusk).

Il risultato in Spagna

Un film già visto di recente in Spagna, dove si è votato a luglio. Anche lì chi ha totalizzato più voti di tutti è stato il Partito Popolare di Alberto Nuñez Feijòò, al quale però mancavano i numeri per governare con la destra di Vox. Per questo, dopo un primo tentativo con Feijòò, il re Felipe VI ha incaricato il leader socialista Pedro Sanchez, che avrà tempo fino al 27 novembre per formare una coalizione progressista con la sinistra di Yolanda Diaz (Sumar) e l'appoggio degli indipendentisti catalani.

Cosa accadrà in Polonia

In Polonia invece il presidente Duda potrebbe alla fine dare mandato a Coalizione Civica di Donald Tusk, che insieme a Terza Via e Sinistra (Lewica) dovrebbe avere una maggioranza in Aula. Numeri che invece sembrano mancare al primo classificato, Diritto e giustizia (Pis), neppure insieme all'ultradestra di Confederazione.