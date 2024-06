Putin, la nuova minaccia di un attacco alla Nato: dai missili agli "alleati" al no alla guerra diretta

L'Ucraina attacca con armi fornite dalla Nato e la Russia risponde: si prevede che fornirà missili «alle regioni del mondo da dove verranno sferrati attacchi a siti sensibili di quei Paesi che forniscono armi all'Ucraina», dunque i territori della Nato. A dirlo è il presidente russo Vladimir Putin in un'intervista dell'Ansa durata più di tre ore in occasione del Forum economico internazionale a San Pietroburgo. Ma la reazione all'uso delle armi occidentali non implicherebbe un attacco all'Alleanza atlantica: «Vi siete inventati che la Russia vuole attaccare la Nato. Siete diventati completamente pazzi? Guardate al nostro potenziale e a quello della Nato, non siamo scemi, la Russia non ha alcuna ambizione imperiale». Il contrattacco della Russia è stato confermato anche dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, che ha ribadito che la fornitura di armi Nato all'avversario ucraino «non rimarrà senza conseguenze».

La risposta della Nato: nessun pericolo di attacco dalla Russia

Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, però, ritiene improbabile un attacco nei territori dell'alleanza atlantica da parte di Putin: «Nessun pericolo di un attacco imminente contro qualsiasi alleato Nato» dice alla stampa oggi ad Helsinki, dove ha incontrato i vertici del Paese. «Questa idea che ci sia una sorta di conto alla rovescia verso la prossima guerra è sbagliata - aggiunge l'ex capo del governo norvergese -. La Nato è qui per evitare che ciò accada, lo facciamo da 75 anni» Poi aggiunge: «La Russia ora è già preoccupata dalla guerra in Ucraina.

Ha spostato molte forze dalle vicinanze della Finlandia e dei Paesi settentrionali verso all'Ucraina».

Dalla guerra in Ucraina ai rapporti con l'Italia

Il fulcro dell'intervista a cui erano presenti giornalisti di tutto il mondo è stato il conflitto in Ucraina. Putin ha ribadito la sua posizione: la Russia non ha attaccato, ma ha risposto all'Ucraina. «Tutti ritengono che sia stata la Russia ad iniziare la guerra ma invece è iniziata quando c'è stato il colpo di stato in Ucraina (febbraio 2014 ndr)». E a proposito dei rapporti con i Paesi europei, deteriorati in seguito all'attacco all'Ucraina del febbraio 2022, Putin specifica che meno tesi sono invece quelli con l'Italia: «ha una posizione verso la Russia più contenuta rispetto ad altri Paesi europei». «In Italia - aggiunge - non si diffonde una russofobia da cavernicoli e lo teniamo in considerazione». Poi l'auspicio di una riconciliazione con l'Italia: «Noi speriamo che quando la situazione riguardo all'Ucraina comincerà a stabilizzarsi, riusciremo a ristabilire relazioni con l'Italia forse anche più velocemente che con qualche altro Paese».

Gli Stati Uniti "ago della bilancia" nel conflitto ucraino

A pesare sulla guerra il sostegno da parte degli Stati Uniti, coi quali i rapporti restano tesi.

Secondo qaunto detto dal presidente sono loro che potrebbero cambiare le sorti della guerra in Ucraina: «Se gli Stati Uniti smettessero di fornire armi all'Ucraina, il conflitto finirebbe nel giro di due o massimo tre mesi» ha detto. Poco sorpreso per l'ipotesi di invio delle armi da parte dell'Europa, che vede la Francia favorevole più degli altri Paesi afferma che «gli occidentali sono già presenti sul territorio dell'Ucraina e sfortunatamente per loro subiscono perdite».

Lo spettro della guerra nucleare

Sulla possibilità di usare armi nucleari Putin ribadisce che potrebbero essere usate «soltanto per rispondere ad azioni che minacciano la sovranità e l'integrità territoriale del Paese». E aggiunge: «L'unico Paese ad aver usato l'arma nucleare sono gli Stati Uniti. Quindi facciamo in modo di evitare la minaccia dell'uso di questo tipo di arma». Ma le elezioni americane, con Trump che ad oggi è il favorito, nonostante la condanna a 34 capi di imputazione per il pagamento in nero alla pornostar Stormy Daniels, non sembrano interessare particolarmente lo zar. E la vittoria del tycoon con cui Putin non ha mai avuto «una relazione speciale» come lui stesso dice durante l'intervista non cambierebbe i rapporti tra Russia e Usa.

L'anniversario dello sbarco in Normandia

Oltre venti milioni di morti russi durante la seconda guerra mondiale per combattere fascismo e nazismo non sono bastati per invitare "lo zar" all'anniversario dello sbarco in Normandia: «È una festa ma sembra che noi russi siamo estranei, eppure abbiamo dato il maggior contributo di morti e di sacrifici. Non siamo stati invitati» ha detto Putin. E poi la stoccata a Macron: «Soltanto i truffatori possono cambiare le carte in tavola».