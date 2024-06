Mercoledì 5 Giugno 2024, 00:55

Sono ormai due anni che da pulpiti, storici o improvvisati, l’opinione pubblica occidentale viene martellata con affermazioni quali: la guerra è sempre una sconfitta, la guerra è sempre inutile. Ottanta anni fa, nella notte tra il 5 ed il 6 Giugno del 1944 ebbe inizio lo sbarco in Normandia. Inglesi e statunitensi, ma anche canadesi, francesi, polacchi, ed altri ancora, diedero avvio all’attacco decisivo contro il cuore del regime nazista e dei suoi alleati tra cui il Fascismo. Oltre 150.000 uomini, per la maggior parte giovani, presero parte all’operazione delle forze Alleate nel nord della Francia. Entro quella giornata, e dopo scontri durissimi, lo sbarco aveva avuto successo. Prima del tramonto di quella stessa giornata oltre 10.000 di quei giovani soldati aveva incontrato la morte.



Nessuno di quei 150mila e soprattutto nessuno di quei 10mila ignorava la causa per cui combatteva ed il rischio cui andava incontro. Molti di loro non avevano mai visto quel mare e quelle spiagge. Erano nati e avevano vissuto a migliaia di chilometri da lì. Sapevano però di essere lì per sconfiggere il nazismo ed il fascismo che avevano intrapreso una guerra di aggressione alle democrazie europee e non solo. Nazismo e fascismo erano autori di nefandezze ed inumanità sino ad allora mai viste, incluso il genocidio del popolo ebreo. Alla sera di quel 6 Giugno del 1944 la Seconda Guerra Mondiale aveva conosciuto una svolta irreversibile. Irreversibile era divenuta la sconfitta del Nazifascismo. Tutto questo ci impone di rispondere a quei pulpiti: “non è vero”. Non è vero che la guerra è sempre una sconfitta. Non è vero che la guerra è sempre inutile.



È vero che la guerra è sempre orribile. È vero che per evitare la guerra va fatto ogni sforzo possibile. Tuttavia non è affatto vero che la guerra è sempre inutile e che la guerra è sempre una sconfitta. La storia ed il discernimento insegnano che la guerra a volte è un male minore e per questo accettabile. Nessuna società è perfetta, ma quando una tirannia o peggio ancora una alleanza di tirannie aggredisce una democrazia, resistere e respingere quella aggressione è addirittura un dovere, un dovere verso ciascun essere umano che vive in quella democrazia aggredita. È un dovere, non perché le democrazie siano perfette, ma perché le tirannie sono molto peggiori. Su tale dovere convergono catechismi, carte dei diritti, costituzioni e dichiarazioni ufficiali ispirate dalle matrici più diverse: cristiane, democratiche, liberali, repubblicane.



Qualsiasi sia l’intenzione che lo muove, chiunque affermi che ogni guerra è inutile e che ogni guerra è una sconfitta gioca da splendido e preziosissimo alleato dei regimi tirannici che in casa e fuori calpestano diritti, dignità umana e libertà. Qualsiasi sia la sua intenzione, questi manca di rispetto e di gratitudine ai quei diecimila morti, a tutti i loro commilitoni morti per le stesse ragioni nei mesi successivi ed in quelli precedenti, a tutti coloro, partigiani e cittadini, che negli stessi mesi versavano volontariamente quel sangue senza il quale il 2 Giungo in Italia non avremmo avuto nulla da festeggiare. È forse stato uno sciocco o un criminale chi ottanta anni fa ha preferito la mia libertà alla sua, la mia vita alla sua? Senza quegli immensi sacrifici oggi non avremmo la Repubblica italiana, non avremmo l’Unione Europea, non avremmo la Nato e la sicurezza che ci garantisce, garantendo – qui sta il punto – anche il diritto di parlar male della Repubblica, della Unione e della Nato. È precisamente questa asimmetria, che garantisce agli sconfitti quella libertà che loro non avrebbero garantito se avessero vinto, ciò che rende le imperfettissime repubbliche e le imperfettissime democrazie infinitamente migliori dei regimi oppressori ed aggressivi.



Il male non si può estirpare dalla storia, ma può essere contenuto. La forza del diritto può essere inferiore oppure superiore alla forza di chi calpesta i diritti, la dignità umana e la libertà. Un modo per sventare le guerre è appunto quello di esibire una deterrenza capace di far comprendere al tiranno che aggredire non gli conviene. Negli anni ’80 l’impero sovietico è crollato senza bisogno di guerre perché la deterrenza delle democrazie occidentali era evidente. Dopo il 2008 Putin ha compreso che non correva questo rischio, e per Georgia ed Ucraina (e non solo per loro) è scesa di nuovo la notte. La guerra è sempre brutta, fino all’ultimo occorre cercare di evitarla, ma non sempre è una sconfitta e non sempre è inutile.