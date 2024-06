Martedì 4 Giugno 2024, 22:33

Incendi a nord, bombe nella Striscia di Gaza, la pressione diplomatica che aumenta e un negoziato sugli ostaggi che sembra paralizzato. Per Israele, ma soprattutto per il premier Benjamin Netanyahu, sono giorni difficili. Giorni in cui la tregua appare sempre più un miraggio, mentre aumentano i rischi che la guerra contro Hamas si unisca al pericoloso fronte libanese.

A gettare benzina sul fuoco anche le dichiarazioni del presidente Usa, Joe Biden che al Time aveva dichiarato che «ci sono tutte le ragioni» per concludere che Netanyahu vuole proseguire il conflitto per interessi politici.

L'editoriale/ Gaza, l’intesa (in salita) che serve a tutti

Sono trascorse diverse ore prima la parziale marcia indietro del presidente: «Non lo penso» ha risposto Biden ai cronisti che lo incalzavano sulla questione. «Sta cercando di risolvere un problema serio che ha». Lunedì Biden, dopo una telefonata con l’emiro del Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, aveva detto che Hamas era l’unico ostacolo all’accordo e che la milizia avrebbe dovuto fare un passo in avanti verso l’intesa con lo Stato ebraico. Ieri sera, da Beirut, l’alto funzionario di Hamas, Osama Hamdan, ha chiarito che «la proposta di Israele non risponde alla cessazione della guerra e al ritiro dalla Striscia e non è coerente con i principi stabiliti da Biden».



IN BILICO

Una doccia gelata su una trattativa che è apparsa da sempre in salita. E su cui Netanyahu è costretto a muoversi in un fragile e sottile gioco di equilibri. Da un lato, Bibi deve fare attenzione a un’opinione pubblica sempre più furiosa per il fatto che i suoi concittadini rapiti il 7 ottobre siano ancora nelle mani di Hamas e delle altre fazioni della Striscia. Dall’altro lato, il premier israeliano si trova anche a gestire un quadro politico interno molto complicato, con divisioni profonde anche dentro la stessa maggioranza di governo. I ministri Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir (rappresentanti di quella destra radicale che oggi si riunirà nella Città Vecchia di Gerusalemme per la “Marcia della bandiera”) hanno già minacciato di ritirare il proprio appoggio al Likud in caso di accordo che non implichi l’eliminazione di Hamas. E mentre Netanyahu ha incassato il sostegno del partito religioso Haredi Shas per «salvare la vita di molti dei nostri fratelli e sorelle che sono in difficoltà e in prigionia», ora deve provare anche a fare leva sulle aperture dell’opposizione, che sembra essere compatta nel sostenere la via negoziale per riportare a casa gli ostaggi. Ieri, il premier, parlando con il presidente francese Emmanuel Macron, ha ribadito che «l’eliminazione di Hamas era e rimane un obiettivo fondamentale della guerra di Israele». Anche per frenare i turbolenti alleati dell’ultradestra. Ma il pressing internazionale aumenta. E Netanyahu, come dimostra anche l’ultimo acquisto di 25 caccia F-35 per tre miliardi di dollari, non può certo sottovalutare le volontà della Casa Bianca.



I RISCHI

Gli interrogativi per Tel Aviv sono molti. E per questo motivo, Netanyahu ieri sera ha convocato il gabinetto di guerra. La situazione rischia di diventare esplosiva. E mentre l’operazione nella Striscia continua (con raid che ieri hanno mietuto altre 11 vittime), adesso l’attenzione è alta anche al confine con il Libano. Dopo gli ultimi attacchi di Hezbollah, nel nord di Israele sono scoppiati numerosi incendi che hanno invaso anche il sud del Paese dei cedri. E i timori di un’escalation incontrollata che esploda in un conflitto su vasta scala tra Israele e la milizia filoiraniana crescono di giorno e in giorno. Ben-Gvir, visitando la città di Kyriat Shmona, ha di nuovo invocato la guerra. L’ex generale Benny Gantz ha detto che il problema di Hezbollah va risolto entro tre mesi: con un accordo o con un’escalation militare. E se il capo di Stato maggiore israeliano, Herzi Halevi, ha già messo in chiaro che «l’Idf è pronto alla guerra in Libano», la risposta di Hezbollah è che i suoi miliziani sono pronti a una «guerra totale». Segnali preoccupanti, a cui si aggiungono le indiscrezioni del media libanese al-Akhbar sull’allarme di Londra per un possibile attacco su vasta scala israeliano previsto a metà giugno. Un’operazione che potrebbe essere diretta anche contro la stessa Beirut (dove ieri il nuovo ministro degli Esteri dell’Iran, Ali Bagheri Bakri, ha incontrato il segretario generale di Hezbollah, Hassan Nasrallah), e che potrebbe mettere in pericolo l’intero Medio Oriente.



© RIPRODUZIONE RISERVATA