Donna viaggia con 5 serpenti addosso, fermata alla dogana: i rettili nascosti nelle calze attaccate al busto

Una donna è stata intercettata e fermata con cinque serpenti vivi addosso. Le autorità cinesi hanno perquisito una viaggiatrice che cercava di passare da Hong Kong alla città sudorientale di Shenzhen. La polizia, secondo quanto riportato dal giornale filogovernativo Global Times e da diversi media locali, ha notato la "strana forma corporea" della donna e così ha deciso di bloccarla alla dogana. A quel punto, la scoperta scioccante: la viaggiatrice trasportava cinque serpenti vivi nascosti in involucri in delle calze attaccati al corpo.

La scoperta

Secondo le ultime indiscrezioni, si tratterebbe di 'serpenti di mais'.

Il dipartimento doganale ha consegnato i rettili alle autorità competenti, ma non ha specificato se la viaggiatrice abbia ricevuto qualche tipo di sanzione. I serpenti di mais (Elaphe guttata) possono raggiungere i 182 centimetri di lunghezza e sono innocui per l'uomo, il che li rende una delle specie più ricercate per l'allevamento domestico come animali da compagnia.