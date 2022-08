Donna trafitta da un ombrellone in spiaggia muore a 63 anni: choc in South Carolina

Tragedia in South Carolina, dove una donna è morta trafitta da un ombrellone mentre si trovava in spiaggia nella località di Garden City . Secondo quanto riportato dai media americani, la 63enne Tammy Perreault è stata colpita al petto da un ombrellone che si era rovesciato a causa di una violenta tromba d'aria.

I soccorsi

Alcuni medici che erano nella località in vacanza, insimeme ad altri bagnanti, hanno assistito la donna fino all'arrivo dei soccorritori. La donna è stata portata al pronto soccorso di Waccamaw dove è deceduta un'ora dopo il trasporto d'urgenza, alle 13:33 (ora locale), a causa del grave trauma toracico.

«Questa è una perdita terribile, i nostri pensieri sono con la famiglia e gli amici della vittima mentre attraversano questo momento difficile», ha commentato Thomas Bell, portavoce dell'Horry County Emergency Management. Non è raro che gli ombrelloni da spiaggia causino lesioni gravi o mortali: la U.S. Consumer Product Safety Commission stima che ci siano stati circa 2.800 infortuni non confermati correlati agli ombrelloni da spiaggia tra il 2010 e il 2018.

