Albania, bimba di 7 anni muore investita da un motoscafo della polizia: stava nuotando con il padre

Una bambina inglese di 7 anni è morta in Albania dopo essere stata investita da un motoscafo. Stava nuotando con il padre. L'incidente è avvenuto sulla spiaggia di Potami, a Himara, nel sud della nazione guidata dal premier Rama. A bordo del natante un poliziotto fuori servizio in vacanza nel paese d'origine dei suoi genitori. Anche la famiglia di Jonada è albanese, ma lei è nata nel Regno Unito e la sua famiglia vive a Londra da più di vent'anni.

La bambina morta è Jonada Avdia, di Barking, Londra. Mentre il poliziotto che l'ha uccisa è Arjan Tase. La polizia ha riferito che intorno alle 14:00 di martedì l'autista ha perso il controllo e ha colpito la bambina, morta sul colpo.

