Corea, Kim Jong-Un fa esplodere l'ufficio di collegamento intercoreano a Kaesong

Nuova escalation delle tensioni tra Pyongyang e Seul. La Corea del nord ha fatto esplodere la sede dell'ufficio di collegamento intercoreano a Kaesong, la più meridionale delle città nordcoreane. La mossa arriva al termine di una serie di avvertimenti lanciati da Pyongyang nella persona di Kim Yo-jong, l'influente sorella del leader Kim Jong-Un per rispondere alla propaganda via volantini nella zona di confine tra i due paesi. Da ultimo, sabato sera, era stata formulata la minaccia che ora si è concretizzata: «Entro breve si assisterà ad una scena tragica riguardante l'inutile ufficio di collegamento Nord-Sud ormai al collasso».

L'esplosione è avvenuta alle 14.49 ora locale. L'ufficio di collegamento era stato aperto nel settembre del 2018 per facilitare gli scambi e la cooperazione intercoreana favorita dagli incontri al vertice tra Pyongyang e Seul. Contatti rallentati negli ultimi mesi, anche a causa dell'emergenza coronavirus. La settimana scorsa la Corea del Nord aveva definito la Corea del sud un 'nemico' minacciando di interrompere tutte le comunicazioni in risposta al lancio dei volantini ad opera di attivisti in Corea del sud.