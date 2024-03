Usa testano missile ipersonico nel Pacifico. Il messaggio a Russia, Cina e Corea del Nord: «Ci siamo anche noi»

Le grandi potenze vanno avanti con i loro test militari, che rendono la situazione internazionale sempre più precaria: come racconta la Cnn, l’aeronautica militare americana, lo scorso 17 marzo, ha testato per la prima volta un missile da crociera ipersonico nell’Oceano Pacifico. Il lancio arriva dopo che Cina, Russia e Corea del Nord, negli ultimi tempi, hanno messo in mostra i pezzi più pregiati del proprio arsenale. Si potrebbe dire che il missile Usa sia un vero e proprio messaggio a Pechino e Mosca da parte degli Stati Uniti per dire «ci siamo anche noi».

Il lancio

Un bombardiere B-52 in volo dalla base aeronautica di Andersen, sull’isola di Guam, ha lanciato «un prototipo completo di missile ipersonico operativo», ha spiegato un portavoce dell’aeronautica alla CNN. Il test di quest'arma ipersonica, ufficialmente chiamata AGM-183A Air-launched Rapid Response Weapon (ARRW), è stato effettuato presso il “Reagan”, un sito predisposto sull'atollo di Kwajalein, nelle Isole Marshall, a quasi 2.600 chilometri a est di Guam.

L'arma è composta da un razzo propulsore e da un veicolo planante ipersonico, in grado di viaggiare a velocità superiori a Mach 5, ossia circa 6.400 km/h, che la rende molto difficile da intercettare.

Le altre potenze

L'aeronautica militare statunitense ha dichiarato nel 2021 che la Cina avrebbe testato un veicolo planante ipersonico, mentre la Russia avrebbe lanciato missile ipersonico Zircon contro l’Ucraina all’inizio di quest’anno, secondo un’agenzia governativa ucraina.

Anche la Corea del Nord, pochi giorni fa, ha lanciato tre missili balistici i cui resti sono caduti appena fuori dalla zona economica esclusiva del Giappone. L'azione militare è avvenuta mentre a Seul erano in corso una serie di colloqui sulla democrazia, alla presenza anche del segretario di stato americano Blinken. A proposito del lancio statunitense ha parlato Craig Singleton, membro della Fondazione per la Difesa e la Democrazia e esperto di Cina: «Questo test ha lo scopo di inviare un messaggio chiaro a Pechino, vale a dire che Washington rimane ferma nel voler rafforzare la sua posizione strategica nel Pacifico, nonostante tutte le sfide globali».