Armi laser sui corazzati Stryker, la mossa americana in Medio Oriente. «Distruggono aerei a km di distanza»

Le armi laser fanno il loro ingresso in Medio Oriente. Gli Usa hanno schierato quattro corazzati ​Stryker con la Directed Energy Maneuver-Short Range Air Defense, o DE M-SHORAD. Un passo cruciale. ll vice capo di stato maggiore dell'esercito, generale James Mingus, ha rivelato a Breaking Defense che quattro prototipi montati su veicoli di fanteria sono schierati in una regione (non specificata) del Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM). Secondo il generale Mingus, il DE M-SHORAD ha già iniziato i test preliminari sul campo. Naturalmente si tratta di un impiego sperimentale.

"È un prototipo, ma vogliamo sperimentarlo in un ambiente reale", ha affermato il generale Mingus. “È pronto al 100%? Funzionerà perfettamente? Probabilmente no, ma impareremo da questo”.

Il DE M-SHORAD è stato sviluppato da Raytheon come parte del portafoglio aziendale di sistemi laser ad alta energia.

"Ovunque l'Air Force veda una minaccia rappresentata dai droni, ora dispone di quattro armi laser collaudate che possono essere schierate per fermare le minacce asimmetriche", ha affermato in un comunicato stampa Michael Hofle, direttore senior dei laser ad alta energia presso Raytheon Technologies. Nell'annunciare il trasferimento dei sistemi H4 all'Aeronautica Militare, Raytheon ha anche rivelato di aver fornito un totale di otto sistemi laser operativi al Dipartimento della Difesa. Diversi mesi dopo, l'RCCTO (Rapid Capabilities and Critical Technologies Office) dell'esercito americano ha rivelato che gli altri quattro sistemi laser forniti da Raytheon erano effettivamente DE M-SHORAD. Secondo il responsabile del programma DE M-SHORAD, il colonnello dell'esercito Steven D. Gutierrez, il DE M-SHORAD è stato sottoposto a test di fuoco vivo all'inizio del 2023, con il lotto iniziale di prototipi assegnati al 4° battaglione, 60° reggimento di artiglieria della difesa aerea a Forte Sill.

"Questi sistemi laser ad alta energia rappresenteranno un punto di svolta sul campo di battaglia contemporaneo, una componente critica di una difesa missilistica aerea integrata, stratificata e approfondita per formazioni di manovra di divisione e brigata", ha affermato il colonnello Gutierrez in una nota . Con capacità di munizioni illimitate, a condizione che sia disponibile energia, e alta precisione, le armi ad energia diretta offrono un'alternativa economicamente vantaggiosa alle tradizionali armi cinetiche, rivoluzionando potenzialmente il futuro della guerra. Detto questo, il recente dispiegamento del DE M-SHORAD in Medio Oriente rappresenta il test più significativo che le armi laser abbiano mai affrontato e sarà probabilmente cruciale nel determinare il potenziale futuro della tecnologia delle armi ad energia diretta.

Dopo decenni di ricerca e sviluppo, le armi a energia diretta, come la DE M-SHORAD, hanno dovuto affrontare ostacoli tecnici significativi, mettendo in discussione la realtà se i dispositivi possano essere un’opzione praticabile o efficace sul campo di battaglia. Il problema principale che devono affrontare le armi laser di livello militare deriva da un fenomeno noto come “fioritura termica”. Quando un raggio laser ad alta energia viaggia attraverso l'aria, incontra particelle atmosferiche come polvere, umidità e gas. Questa interazione provoca la "blooming", il che significa che l'energia del laser viene dispersa e assorbita. Di conseguenza, il fuoco del raggio laser diventa diffuso e la sua forza diminuisce nel momento in cui raggiunge il bersaglio.

Condizioni meteorologiche avverse, come nebbia, fumo, polvere, pioggia o neve, aumentano significativamente la probabilità di fioritura termica. Ciò solleva dubbi sull’efficacia delle armi laser nelle condizioni del campo di battaglia del mondo reale. Secondo quanto riferito, la Turchia è l’unico paese ad utilizzare con successo un’arma ad energia diretta per abbattere un drone senza pilota.